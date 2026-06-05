Sucesos

Así fue la tragedia que dejó a una madre sin esposo y sin hija el mismo día

Jorge Luis Centeno Guevara y Karen Tatiana Segura Solano murieron en un fatal vuelco

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Por Alejandra Morales

Una mujer de 53 años enfrenta uno de los dolores más difíciles de imaginar: sobrevivió a un accidente de tránsito en Pérez Zeledón, pero en el mismo hecho perdió a su esposo y a su hija.

Las víctimas fueron Jorge Luis Centeno Guevara, de 49 años, conocido por amigos y familiares como Centeno, y su hijastra Karen Tatiana Segura Solano, de 30 años.

Ambos fallecieron en el fatal vuelco de un vehículo ocurrido la noche del pasado martes 2 de junio sobre la carretera Interamericana Sur, a la altura de Santa Ana de San Pedro, en Pérez Zeledón.

Jorge Luis Centeno Guevara, de 49 años y su hijastra Karen Tatiana Segura Solano, de 30 años, fallecieron en un vuelco de carro el martes 3 de junio del 2026, en San Pedro de Pérez Zeledón. Foto: Tomada de rede sociales
Jorge Luis Centeno Guevara, de 49 años y su hijastra Karen Tatiana Segura Solano, de 30 años, fallecieron en un vuelco de carro el martes 3 de junio del 2026, en San Pedro de Pérez Zeledón. Foto: Tomada de rede sociales (Tomada de rede sociales /Tomada de rede sociales)

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Una tragedia que golpeó a toda una familia

El accidente no solo cobró la vida de Jorge y Karen, sino que también dejó profundamente marcados a los familiares que viajaban junto a ellos y lograron sobrevivir.

Entre los sobrevivientes se encuentran Jeikel Martínez Elizondo, novio de Karen; Xinia Solano, esposa de Jorge y madre de Karen; así como una adolescente de 14 años, hija menor de la pareja.

La tragedia ocurrió cuando todos viajaban en el mismo vehículo por la zona sur del país.

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Jorge Luis Centeno Guevara, de 49 años y su hijastra Karen Tatiana Segura Solano, de 30 años, fallecieron en un vuelco de carro el martes 3 de junio del 2026, en San Pedro de Pérez Zeledón. Foto: Para La Teja
Jorge Luis Centeno Guevara, de 49 años y su hijastra Karen Tatiana Segura Solano, de 30 años, fallecieron en un vuelco de carro el martes 3 de junio del 2026, en San Pedro de Pérez Zeledón. Foto: Para La Teja (La Teja/La Teja)

El último adiós

Familiares, amigos y vecinos se preparan ahora para despedir a Jorge y Karen en medio del dolor que provocó la inesperada pérdida.

Los funerales fueron programados para las 2 p.m. de este viernes en Buenos Aires, comunidad de donde eran vecinos.

La partida de padre e hijastra ha generado consternación entre quienes los conocían, especialmente por tratarse de dos integrantes de una misma familia que perdieron la vida en un mismo hecho.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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