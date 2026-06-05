Esta es la mujer que fue ejecutada de un balazo en la cabeza en Parrita

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad de la mujer que la tarde de este jueves fue ejecutada de un balazo en la cabeza en Parrita, Puntarenas.

La Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, informó que la víctima de ese atroz hecho fue identificada como una mujer apellidada Vega, de 40 años, quien sería vecina de la zona.

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Además, las autoridades judiciales confirmaron que un muchacho de apellido León, de 21 años, fue detenido poco después como sospechoso del homicidio.

Los hechos con los que se vinculan al joven ocurrieron a eso de las 3 p.m. de este jueves en Altos de Bejuco, en La Loma de Parrita, informó el OIJ.

El crimen ocurrió en el sector de Bejuco, en Parrita. Foto Waze CR. (Faceboo/El crimen ocurrió en el sector de Bejuco, en Parrita. Foto Waze CR.)

“Los hechos se habrían dado cuando personal de Fuerza Pública se dirigía a atender una situación en el sector mencionado, donde ubicaron el cuerpo de una mujer en vía pública”, indicó la Policía Judicial.

Tras un operativo policial en el que participó la Fuerza Pública y el OIJ, se logró la captura de León, específicamente en ese mismo sector de La Loma de Parrita.

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El OIJ indicó que, además de capturar al sospechoso, los agentes judiciales también decomisaron evidencia que sería clave para el caso, como por ejemplo una pistola y la motocicleta que, en apariencia, el joven habría usado para interceptar a la mujer.

De momento, las autoridades no han dado a conocer cuál sería el móvil detrás de este homicidio.