Revelan la última fotografía de Alejandro Calderón antes de desaparecer misteriosamente en Colombia

Antes de desaparecer misteriosamente en Bogotá, Colombia, Alejandro Calderón Hernández, de 42 años, le envió una fotografía a su hermano para contarle que iba de regreso al hotel en el que se hospedaba tras haber realizado unas compras.

Esa fotografía fue revelada por Andrey Calderón, hermano de Alejandro, durante una entrevista con el medio colombiano RCN Noticias, en la que contó que su ser querido le envió la imagen el pasado viernes, el mismo día en que se le perdió el rastro.

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Alejandro le envió esta foto a su hermano antes de desaparecer. Foto RCN Noticias. (Cortesía/Alejandro le envió esta foto a su hermano antes de desaparecer. Foto RCN Noticias.)

“A las 6:30 p.m. aproximadamente, él me manda una foto donde él se está dirigiendo al hotel”, dijo Andrey.

En la fotografía se observa a Alejandro sentado en los asientos traseros de un carro, mostrando a su lado una bolsa y un bulto en el que llevaba la mercadería que compró para la tienda virtual que maneja en nuestro país.

Horas después, la familia no supo más de Calderón, la única información que manejan es que este habría salido del hotel para ir a comer a un lugar, pero nunca regresó.

Ante la angustiante situación, Andrey y la esposa de Alejandro viajaron a Bogotá el pasado fin de semana, donde buscaron información de su familiar en hospitales y en la medicatura forense, pero no tuvieron éxito.

Alejandro Calderón Hernández, un comerciante de Bajo los Molinos en San Rafael de Heredia, desapareció el viernes 29 de mayo durante un viaje de compras a Bogotá, Colombia. (Foto: tomada de re/Foto: tomada de redes sociales)

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Según los seres queridos de Alejandro, en el hotel donde se hospedaba encontraron la mercadería que compró, así como su pasaporte. De acuerdo con medios de ese país, lo único que faltaba eran 7 millones de pesos colombianos (aproximadamente ¢900 mil).

Aunque todavía no existe información de qué pudo pasar con Alejandro, su hermano y el resto de su familia manejan una hipótesis, según lo que averiguaron en su viaje a Bogotá.

“Lo que nos dijeron es que los delincuentes estaban haciendo un método de robo, que era como un paseo millonario, donde a ellos los drogan y les quitan todas las pertenencias”, dijo Andrey.