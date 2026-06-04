Sucesos

Mujer es ejecutada a balazos a plena luz del día en Parrita

De forma preliminar se habla de que se trata de una mujer de 30 años

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Por Adrián Galeano Calvo

Un hecho de violencia causó miedo y conmoción entre los vecinos de una tranquila comunidad puntarenense, pues este jueves una mujer fue ejecutada de forma atroz a plena luz del día.

Los hechos fueron confirmados por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual informó que la situación ocurrió a eso de la 1:50 p.m. en el sector de Bejuco de Parrita, en Puntarenas.

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El comité local de la Benemérita fue alertado sobre una persona herida por arma de fuego, por lo que de inmediato despacharon personal en una ambulancia básica al sitio.

El crimen ocurrió en el sector de Bejuco, en Parrita. Foto Waze CR.
El crimen ocurrió en el sector de Bejuco, en Parrita. Foto Waze CR. (Faceboo/El crimen ocurrió en el sector de Bejuco, en Parrita. Foto Waze CR.)

A su llegada, los paramédicos encontraron sobre vía pública a una mujer, la cual ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Cruz Roja, se trata de una mujer de unos 30 años, la cual presentaba múltiples impactos de bala en el pecho y la cabeza.

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De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad de la ahora fallecida ni las circunstancias que mediaron en el homicidio.

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Mujer asesinada Parrita
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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