Joven que disparó y mató a conductor en Cartago enfrentará juicio en julio acusado de homicidio simple

El destino de un joven de apellidos Cubero Mora, quien es investigado por matar de un disparo a un hombre en medio de un supuesto pleito en carretera en Cartago, se podría definir en cuestión de un mes.

Esto debido a que el próximo lunes 6 de julio enfrentará un juicio por los hechos en los que perdió la vida un hombre identificado como Francisco Javier Granados López, de 33 años.

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Así lo informó el Ministerio Público, el cual confirmó que el caso contra Cubero, de 23 años, fue elevado a debate por el juzgado que analizó y aceptó los hechos presentados por la representación fiscal.

“La Fiscalía Adjunta de Cartago informó que, en el caso 26-002021-0058-PE, se presentó acusación con solicitud de apertura a juicio, en contra de Mora. El debate se llevará a cabo a partir del lunes 6 de julio del 2026, a las 6:00 p.m.”, indicó la Fiscalía.

El hecho quedó grabado en video. (cortesía/El hecho quedó grabado en video.)

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Otro detalle que fue revelado por el Ministerio Público es que el imputado enfrentará ese debate acusado por el presunto delito de homicidio simple, por el cual podría recibir una pena de 12 a 18 años de cárcel, según lo establece el Código Penal.

En cuanto al tema de si Cubero actuó apegado al principio de legítima defensa, el abogado Kendall Ruiz explicó que esto no queda descartado pese a que para la Fiscalía se trató de un homicidio simple.

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“Se indica que para la Fiscalía, en esta etapa no se cumplen los presupuestos de la legítima defensa. Sin embargo, eso no significa que la defensa no pueda alegarla dentro del proceso.

“Por ahora, estamos ante una acusación formal, no ante una condena. Será el tribunal quien valore la prueba, el contexto de los hechos y determine la responsabilidad penal correspondiente”, explicó el abogado en su perfil de Facebook.