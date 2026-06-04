El desgarrador relato de la mejor amiga de Francis Santana, quien murió apuñalada y cuya principal sospechosa es su hermana

Francis Elena Santana Santana, de 28 años, era madre de tres hijos, trabajaba haciendo uñas y también se desempeñaba como estilista. Para sus amigos era una mujer solidaria, tanto así que estaba a punto de convertirse en madrina de una bebé.

Sin embargo, su vida terminó de forma trágica la mañana de este miércoles 3 de junio en Cascadas 5 de Guápiles, cuando recibió múltiples puñaladas en un altercado en el que la principal sospechosa es su propia hermana, una mujer de 27 años.

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Francis Elena Santana Santana, de 28 años, murió al recibir varias puñaladas, la sospechosa es su propia hermana de 27 años. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

La amiga que escuchó los gritos

María Rocío Sánchez, la mejor amiga de Francis, fue una de las últimas personas que estuvo con ella durante su agonía.

“Yo estaba en mi casa y la vi pasar corriendo. Pensé que venía para mi casa, pero se fue al frente, a la casa de la hermana. Ellas ya habían tenido problemas, pero pensé que estaban hablando y no pensé en meterme porque son problemas de hermanas. De hecho, estaba haciendo oficios. Solo escuché cuando me gritó: ‘María, María’, me fui corriendo junto con mi hermana y un muchacho”, recordó.

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Cuando llegó a la vivienda, encontró a Francis herida y tendida en el suelo.

“Todo ocurrió en la sala. Me di cuenta porque estaba barriendo la casa. Primero estaban gritando y luego bajaron la voz. Pensé que estaban hablando. Pensamos que se estaban agarrando a puños, nunca vimos un cuchillo”, relató.

Según recordó, cuando ella y otras personas ingresaron a la casa, las hermanas aún forcejeaban por el arma.

Francis Elena Santana Santana, de 28 años, murió al recibir varias puñaladas, la sospechosa es su propia hermana de 27 años, la agresión ocurrió en Cascadas 5 de Guápiles. Foto: Alejandra Morales (Alejandra Morales/Alejandra Morales)

“Por favor, sáqueme de aquí”

María Rocío aseguró que Francis estaba consciente y le pedía ayuda desesperadamente.

“Ella me pedía agua, que por favor la sacara de ahí. Me decía también Rafa”, manifestó la amiga, al recordar que incluso salió a buscar al esposo de Francis porque la ambulancia no llegaba.

La mujer fue trasladada al Hospital de Guápiles, donde posteriormente fue declarada fallecida.

En el OIJ detallaron que presentaba heridas por arma blanca en el tórax, abdomen, muslo izquierdo y rodilla izquierda.

Un conflicto que venía desde años atrás

De acuerdo con allegados, los problemas entre las hermanas no eran recientes.

Según la versión que manejan personas cercanas a la familia, existían conflictos desde hace varios años relacionados con supuestos chismes y diferencias personales.

La situación habría explotado nuevamente el miércoles cuando Francis llegó a la vivienda de su hermana.

Una de las versiones que se investiga es que la víctima habría llegado al lugar porque, supuestamente, dentro de la casa se encontraba una amiga de la sospechosa con quien mantenía diferencias. Sin embargo, esta información forma parte de las pesquisas y no ha sido confirmada por las autoridades.

“Solo decía: ‘¿Qué hice?, ¿qué hice?, yo no lo quise hacer. Me voy a ir presa, pero si no era ella, era yo’”, recordó María Rocío sobre las palabras que presuntamente repetía la sospechosa tras la agresión.

La investigación

El ataque ocurrió pasadas las 11 a.m. del miércoles.

“Llegó hasta la casa en la que vive la hermana. En determinado momento y por razones que no están claras, se habría dado un altercado entre ellas, resultando herida con puñal”, indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

La sospechosa fue detenida por los agentes judiciales, quienes además allanaron la vivienda y decomisaron el cuchillo que, en apariencia, fue utilizado durante la mortal agresión.

Mientras tanto, familiares y amigos intentan asimilar la pérdida de Francis.

“Ella fue muy buena conmigo, siempre estuvo pendiente de mi bebé, iba a ser la madrina de mi hija”, concluyó su mejor amiga.