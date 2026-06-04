Sucesos

Hombre es asesinado a balazos en Guácimo de Limón

El crimen ocurrió la tarde de este jueves

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Por Adrián Galeano Calvo

Un nuevo hecho de sangre sacudió a la provincia de Limón, pues la tarde de este jueves un hombre fue ejecutado de múltiples balazos.

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El hecho fue confirmado a La Teja por la oficina de prensa de Cruz Roja, la cual informó que el caso tuvo lugar a eso de las 2:46 p.m. en Guácimo de Limón.

Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
El crimen ocurrió la tarde de este jueves en Guácimo de Limón. Foto: Archivo (IStock)

El comité de la Benemérita que cubre esa zona fue alertado sobre una persona baleada, por lo que de inmediato despacharon personal en una ambulancia básica al sitio.

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A su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre sin signos vitales, el cual presentaba varios impactos de bala en el pecho y el cuello.

Las autoridades judiciales se encuentran trabajando en la escena de este crimen y de momento no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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