Perdió a su papá un día antes de cumplir 14 años: la historia detrás de una fecha marcada por el dolor

Lo que debía ser una fecha de celebración se convirtió en uno de los días más difíciles de su vida. Una adolescente cumplió 14 años internada en un hospital, apenas un día después de perder a su papá y a su hermana en un fatal accidente de tránsito ocurrido en Pérez Zeledón.

El fallecimiento de Jorge Luis Centeno Guevara, de 49 años, ocurrió tan solo un día antes del cumpleaños de su única hija. La joven viajaba junto con él y su mamá cuando el vehículo en el que se desplazaban se volcó sobre la carretera Interamericana Sur, a la altura de Santa Ana de San Pedro, en Pérez Zeledón.

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Una celebración que nunca llegó

La adolescente viajaba en el asiento trasero junto con sus padres. Ella y su mamá, Xinia Solano, lograron sobrevivir al accidente, pero tuvieron que enfrentar una noticia devastadora mientras recibían atención médica.

“La noticia a mi mamá se la dio una hermana mía de nombre Vanessa, que no le pudo mentir y le dijo la verdad, porque mi mamá solo preguntaba por ellos”, relató Juan Gabriel Castro Solano, hijastro de Centeno.

La tragedia también cobró la vida de Karen Tatiana Segura Solano, de 30 años, hija de Xinia e hijastra de Jorge Luis.

Jorge Luis Centeno Guevara, de 49 años y su hijastra Karen Tatiana Segura Solano, de 30 años, fallecieron en un vuelco de carro el martes 3 de junio del 2026, en San Pedro de Pérez Zeledón. Foto: Para La Teja (La Teja/La Teja)

Cumplió años en el hospital

La familia tenía preparada una sorpresa para celebrar los 14 años de la menor, pero los planes quedaron truncados por el accidente.

“Mi hermana menor pasó su cumpleaños internada; como familia le teníamos una sorpresa para ella”, expresó Juan Gabriel.

Sin embargo, en medio del dolor, la adolescente recibió una muestra de cariño que su familia agradece profundamente.

“El personal del hospital le llevó un quequito a mi hermanita y le cantaron; así fue como ella pasó su día”, manifestó.

Jorge Luis Centeno Guevara, de 49 años y su hijastra Karen Tatiana Segura Solano, de 30 años, fallecieron en un vuelco de carro el martes 3 de junio del 2026, en San Pedro de Pérez Zeledón. Foto: Tomada de rede sociales (Tomada de rede sociales /Tomada de rede sociales)

Una familia marcada por la tragedia

La muerte de Jorge Luis Centeno y de Karen Tatiana ha causado profundo dolor entre sus familiares y seres queridos, quienes este viernes les darán el último adiós.

Mientras la familia intenta asimilar lo ocurrido, la historia de la menor refleja una tragedia difícil de imaginar: pasar de esperar una celebración de cumpleaños a enfrentar la pérdida de dos de las personas más importantes de su vida en cuestión de horas.