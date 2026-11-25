Cuatro adolescentes fueron detenidos como sospechosos del delito de asalto.

Las capturas se realizaron durante cuatro allanamientos en 20 de Noviembre, Fray Casiano, El Roble y Barranca.

Cuatro adolescentes fueron detenidos por un asalto a un estudiante (Cortesía/Cortesía)

Los detenidos son dos adolescentes de 14 años, uno de 15 y otro de 16.

Según la información preliminar, la investigación comenzó luego de que se denunciara un supuesto asalto ocurrido el pasado 6 de octubre, a eso de las 8:30 a. m., en un centro educativo.

En apariencia, los sospechosos abordaron a otro menor de edad y presuntamente le sustrajeron una cadena de oro.

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Tras recibir la denuncia, los agentes judiciales realizaron diferentes diligencias de investigación que les permitieron identificar a los cuatro menores como sospechosos de participar en el hecho.

Por esta razón, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, este miércoles se ejecutaron los allanamientos, en los que además de las detenciones, se decomisaron varios aparatos electrónicos.

Los cuatro adolescentes serán presentados ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.