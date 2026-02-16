Sucesos

OIJ identifica a joven fallecido tras intercambio de disparos en Alajuelita

El joven de 21 años murió la noche del domingo, en Alajuelita, luego de una riña que terminó en balacera

Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la identidad del hombre que falleció la noche del domingo tras un intercambio de disparos en Alajuelita.

Se trata de un joven de 21 años, de apellido Fajardo, quien murió en Cerro Bonito, pasadas las 7 p.m.

Oficial de la Fuerza Pública de Costa Rica de espaldas, con uniforme y chaleco antibalas, ilustrando el impacto del pago retroactivo en el gasto gubernamental en 2024.
Las autoridades investigan el crimen. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco/La Nación)

Según el informe preliminar, en la zona se habría producido una riña entre varias personas, situación que generó una alerta a las autoridades. Cuando oficiales de la Policía Administrativa se presentaron al sitio, se desató un intercambio de disparos en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

Durante la balacera, Fajardo resultó herido por proyectil de arma de fuego en el abdomen y fue declarado fallecido en el lugar.

El caso continúa en investigación para determinar cómo se desarrollaron los hechos y dar con las personas involucradas.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

