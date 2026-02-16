OIJ identifica a joven fallecido tras intercambio de disparos en Alajuelita

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la identidad del hombre que falleció la noche del domingo tras un intercambio de disparos en Alajuelita.

Se trata de un joven de 21 años, de apellido Fajardo, quien murió en Cerro Bonito, pasadas las 7 p.m.

Las autoridades investigan el crimen. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco/La Nación)

Según el informe preliminar, en la zona se habría producido una riña entre varias personas, situación que generó una alerta a las autoridades. Cuando oficiales de la Policía Administrativa se presentaron al sitio, se desató un intercambio de disparos en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

Durante la balacera, Fajardo resultó herido por proyectil de arma de fuego en el abdomen y fue declarado fallecido en el lugar.

El caso continúa en investigación para determinar cómo se desarrollaron los hechos y dar con las personas involucradas.