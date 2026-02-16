Asesinato de conocido surfista en Limón genera reacción de medios internacionales

Medios internacionales, especialmente de Estados Unidos, reaccionaron ante el brutal homicidio del estadounidense Kurt Van Dyke, de 66 años, quien era un conocido surfista y dueño de un hotel en Talamanca, en Limón.

El atroz crimen fue descubierto el pasado sábado, cuando el cuerpo de Van Dyke fue encontrado debajo de una cama en su casa, con la cabeza cubierta con una sábana y, en apariencia, con varias puñaladas.

Kurt es recordado como parte de una familia pionera del surf en California. (Internet/Medios internacionales reaccionan ante la muerte del estadounidense Kurt Van Dyke en Limón.)

Uno de los medios que dio a conocer el caso en Estados Unidos fue el San Francisco Chronicle, el cual indicó que Kurt era oriundo de Santa Cruz, California, y era parte de una muy conocida familia de surfistas.

“La noticia del incidente ha conmocionado a la provincia de Limón, al sur de Costa Rica. Si bien el narcotráfico y otros delitos organizados han situado constantemente la tasa de homicidios de Limón entre las más altas del país, la mayoría de los delitos en pequeñas comunidades costeras como Puerto Viejo suelen ser delitos menores como robos, carterismo y allanamientos”, publicó dicho medio.

El conocido medio New York Post también dedicó una publicación acerca del homicidio del estadounidense, a quien describió como una leyenda del surf en su país natal.

El New York Post replicó la noticia sobre el homicidio de Van Dyke. (Internet/Medios internacionales reaccionan ante la muerte del estadounidense Kurt Van Dyke en Limón.)

“Van Dyke era muy conocido tanto en Costa Rica como en California. Pasó décadas dirigiendo un modesto hotel en Puerto Viejo y se forjó una reputación como surfista destacado tras llegar a principios de los 80 para perseguir la imponente ola de Salsa Brava, una ola que le valió el apodo de “Rey” en la costa caribeña.

“Llevaba el surf en la sangre. Su padre, Gene Van Dyke, fue un pionero de este deporte en el norte de California, mientras que su madre, Betty, ayudó a abrir camino a las mujeres surfistas en las décadas de 1950 y 1960″, publicó ese medio.

De acuerdo con el OIJ, el crimen fue cometido por varios sujetos que ingresaron a la fuerza a la casa de Van Dyke, en la que también se encontraba su novia, quien resultó ilesa.