Detienen a señor de 70 años como sospechoso de matar a sujeto que se habría metido a la fuerza a su casa

El OIJ identificó al fallecido como un hombre apellidado Reyes, de 38 años

Por Adrián Galeano Calvo

Un adulto mayor habría matado de un fuerte golpe en la cabeza a un sujeto que, en apariencia, se metió a la fuerza a su casa.

Esta es la versión que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación a un supuesto homicidio ocurrido a eso de las 11 p.m. de este domingo en el sector de Talamanca, en Limón.

A raíz de esa situación, oficiales de la Fuerza Pública detuvieron al adulto mayor, quien fue identificado como un señor apellidado Morales, de 70 años.

En cuanto al ahora fallecido, quien murió en un centro médico la misma noche del domingo, la Policía Judicial informó que se trataba de un hombre de apellido Reyes, de 38 años.

El señor fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública.

“El informe preliminar indica que esta persona llegó hasta la vivienda del sospechoso y, al parecer, ingresó a la fuerza, siendo que el sospechoso lo hirió con un arma contundente en la cabeza”, detalló el OIJ.

Posterior al ataque, oficiales de la Fuerza Pública se presentaron a la casa del señor, lugar donde este fue detenido.

De momento, el adulto mayor se encuentra bajo las órdenes de las autoridades, para que se determine si este actuó bajo el principio de legítima defensa o si mediaron otras circunstancias.

