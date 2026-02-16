Riña en Pavas termina en tragedia: hombre muere tras fatal herida en el cuello

Un hombre de apellido Mora, de 45 años, es la víctima de un crimen ocurrido en Pavas la noche del domingo.

El hombre falleció tras sufrir una herida con arma blanca durante una riña, en Lomas del Río de Pavas.

Un hombre falleció en una riña en Pavas. (Alonso Tenorio)

Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el caso ingresó a las 9:46 p.m., luego de que se alertara sobre una persona gravemente herida en la calle.

Según las primeras versiones, aparentemente Mora —quien al parecer era habitante de calle— habría tenido una discusión con otro hombre. En medio del altercado, el sospechoso sacó un arma blanca y le provocó una herida en el lado derecho del cuello.

La lesión fue en la yugular, lo que le causó la muerte en el sitio antes de que pudiera recibir atención médica.

Tras el ataque, el presunto agresor se dio a la fuga y, de momento, no se reportan personas detenidas por este homicidio en Pavas.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial.