Violento motín en cárcel de menores terminó con varios policías y privados de libertad heridos

Este domingo, el Centro de Atención Especializado Juvenil Zurquí, conocido como la cárcel de menores, fue escenario de un violento motín, en el que los privados de libertad quemaron colchonetas y amenazaron a los oficiales penitenciarios con armas hechizas.

La caótica situación fue confirmada este lunes por el Ministerio de Justicia, el cual indicó que se trató de “problemas de convivencia” entre jóvenes menores de edad ubicados en 2 módulos de dicho centro.

“Estas personas iniciaron la quema de colchonetas y profirieron fuertes amenazas contra los funcionarios policiales, utilizando armas punzocortantes hechizas, hechas de la estructura. Asimismo, se registraron agresiones entre privados de libertad y conductas de autoagresión”, detalló Justicia.

Ante esta situación se activaron los protocolos policiales para que los reos desistieran de esas acciones violentas; sin embargo, estos no obedecieron, por lo que fue necesario el ingreso de los equipos de intervención penitenciaria a los módulos para apagar las quemas y restablecer el orden.

Los hechos se dieron la noche del domingo. (Jeffrey Zamora)

“Durante la intervención, los oficiales penitenciarios procedieron a reducirlos, despojarlos de las armas hechizas y, mediante el uso de extintores, controlar el riesgo de incendio”.

Como resultado de la acción preventiva, se dio el decomiso de múltiples armas hechizas y 13 personas privadas de libertad fueron valoradas por funcionarios de salud, sin que se reportaran complicaciones ni heridas de gravedad.

Asimismo, seis agentes policiales resultaron lesionados y requirieron atención médica, sin presentar lesiones de gravedad.

“El Ministerio de Justicia y Paz reitera su compromiso de garantizar el orden y la seguridad en los centros penitenciarios del país. No se permitirán acciones violentas que atenten contra la integridad de otras personas privadas de libertad ni contra el personal institucional, siempre en estricto apego al respeto de los derechos humanos de la población privada de libertad”, destacó Justicia.