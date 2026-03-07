OIJ identifica a los dos hombres asesinados a balazos en Orosi tras brutal ráfaga de disparos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó este sábado la identidad de los dos hombres que fueron asesinados a balazos la noche del viernes en el sector de Orosi, en Paraíso de Cartago.

Las víctimas son dos hombres de apellidos Carmona, de 32 años, y Zúñiga, de 23 años, quienes murieron en el sitio tras recibir múltiples impactos de bala.

Dos hombre fueron asesinados en Cartago (Facebook Evolución Noticias /Cortesia)

Según la información brindada por el OIJ, el hecho ocurrió aproximadamente a las 10:30 de la noche, cuando se recibió el reporte de dos personas fallecidas en la urbanización Orokay.

Las versiones preliminares indican que ambos viajaban en una motocicleta cuando, al parecer, fueron interceptados por un vehículo, desde el cual les dispararon en varias ocasiones.

El ataque fue extremadamente violento y ocurrió en cuestión de segundos.

Un video que circula en redes sociales captó el escalofriante sonido de una ráfaga de disparos durante la balacera. La grabación fue realizada desde una vivienda cercana y, aunque no muestra directamente el momento del ataque, sí registra el fuerte estruendo de múltiples detonaciones consecutivas que alertaron a los vecinos.

Tras el ataque, los dos hombres quedaron tendidos en la calle, los disparos incluso provocaron daños en una vivienda cercana.

Agentes judiciales se presentaron en el lugar para realizar la recolección de indicios balísticos de importancia para la investigación.

Los cuerpos fueron trasladados a la Medicatura Forense.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el móvil del doble homicidio y dar con los responsables.