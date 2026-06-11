OIJ identifica a una de las víctimas del doble homicidio ocurrido en Parrita

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lograron identificar a una de las víctimas del doble homicidio ocurrido la madrugada de este jueves en Damitas, en Parrita.

Uno de los fallecidos era un joven de 24 años (Silvia Coto)

Según información brindada por la Policía Judicial, uno de los fallecidos corresponde a un hombre de apellido Carmona, de 24 años. Sin embargo, la identidad de la segunda víctima aún es desconocida.

El doble asesinato se registró alrededor de la medianoche, cuando las autoridades recibieron una alerta sobre dos hombres heridos por arma de fuego en las calle.

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Al sitio se desplazaron cuerpos de emergencia, quienes al llegar confirmaron que ambos presentaban heridas de bala y ya no contaban con signos vitales.

Por el momento, las autoridades desconocen la dinámica de los hechos y el motivo del ataque. Aunque en la comunidad circuló la versión de que el objetivo de los sicarios no eran los dos hombres asesinados, sino un tercero que escapó el OIJ busca esclarecer los hechos.

Los agentes judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer lo sucedido.

El caso permanece bajo investigación por parte de la Delegación Regional del OIJ de Quepos-Parrita.