Sucesos

OIJ identificó a las víctimas de ataque a balazos en La Guácima: un menor murió y un hombre resultó herido

Hombres caminaban por la calle cuando fueron atacados por pistoleros en moto en La Guácima

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Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a las víctimas del ataque a balazos ocurrido la noche del domingo en Los Pinos, en La Guácima de Alajuela, hecho que dejó un adolescente fallecido y un hombre herido.

La víctima mortal es un menor de 16 años de nacionalidad nicaragüense, mientras que el herido es un hombre de apellido López, de 29 años, también de nacionalidad nicaragüense, quien sufrió una lesión en la pierna izquierda.

El joven de 16 años fue asesinado a balazos en alajuela (Silvia Coto)

Según la investigación preliminar, ambos caminaban por una calle de la comunidad cuando fueron abordados por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta.

El OIJ detalló que el acompañante de la moto sacó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones contra los dos hombres antes de escapar junto con el conductor.

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El adolescente falleció en el lugar debido a las heridas sufridas, mientras que López fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

Los agentes judiciales mantienen las pesquisas para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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