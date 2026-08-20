OIJ le puso rostro a sospechoso de banda investigada por varios hechos violentos en visitada zona turística

Un retrato hablado elaborado por un retratista del OIJ podría ser clave para identificar a uno de los sospechosos de participar en el robo de una motocicleta y de herir con un puñal a un hombre en Santa Cruz, Guanacaste.

Los agentes de la Delegación Regional del OIJ de Santa Cruz solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar a los sujetos relacionados con este caso.

Los hechos ocurrieron cerca de las 9 p. m. del jueves 30 de julio, en Bernabela de Santa Cruz. Según la investigación preliminar, los sospechosos llegaron al sitio a bordo de una motocicleta e interceptaron al ofendido.

Bajo amenazas con un puñal, lo despojaron de su motocicleta y, durante el asalto, lo hirieron en el tórax.

LEA MÁS: Jefe de Fuerza Pública disparó contra detenido esposado y terminó condenado a 12 años

Un retrato hablado elaborado por un retratista del OIJ podría ser clave para identificar a uno de los sospechosos de pertenecer a una banda que deja horror en Santa Cruz, Guanacaste. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Buscados en Santa Cruz, Guanacaste

A partir de las pesquisas realizadas, los agentes judiciales obtuvieron información sobre las características físicas de uno de los sospechosos. Con esos datos y la colaboración de un perito retratista del Archivo Criminal del OIJ, elaboraron un retrato hablado.

Investigan posible vínculo con una banda

Los agentes no descartan que este asalto esté relacionado con una banda criminal que estaría integrada tanto por personas mayores como menores de edad.

“De acuerdo con las investigaciones que han desarrollado los agentes del OIJ de Santa Cruz, sobre este caso, no se descarta que este hecho esté relacionado con una banda criminal que al parecer está conformada por adultos y adolescentes, quienes al parecer han participado en varios actos violentos ocurridos en diferentes sectores de Santa Cruz”, informó la oficina de prensa del OIJ.

Esta moto es buscada por el OIJ de Santa Cruz, Guanacaste. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Los investigadores también hicieron un llamado a las personas que hayan sido víctimas de hechos violentos en Belén para que se presenten ante el OIJ de Santa Cruz e interpongan la denuncia correspondiente.

La intención es determinar si estos hechos podrían estar relacionados con los mismos sospechosos o con la organización que actualmente investigan los agentes judiciales.

El OIJ solicitó a quienes tengan información que permita identificar a los sospechosos o aportar datos sobre el robo y la agresión que se comuniquen de manera confidencial a la línea 800-800-0645 o al correo cicooij@poder-judicial.go.cr, del Centro de Información Confidencial del OIJ.

La investigación continúa para identificar a los responsables y determinar su posible vínculo con otros hechos violentos registrados en Santa Cruz.