Sucesos

OIJ pide ayuda para encontrar a dos quinceañeras que desaparecieron el mismo día en Liberia

El OIJ publicó las fotos de las jóvenes con el fin de tratar de ubicarlas

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Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está pidiendo la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de dos quinceañeras que desaparecieron el mismo día en Liberia, Guanacaste.

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Se trata de Ana Cecilia Molinares Flores e Ilanni Jimena Pozo Fonseca, ambas de 15 años, quienes fueron vistas por última vez el pasado 20 de marzo en el barrio Moracia de Liberia. La denuncia por la desaparición de las dos muchachas fue presentada ese mismo día.

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Si usted ha visto a estas jóvenes o sabe dónde podrían estar, contacte al OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

La muchachas fueron reportadas como desaparecidas este 20 de marzo. Foto OIJ.
La muchachas fueron reportadas como desaparecidas este 20 de marzo. Foto OIJ. (OIJ/La muchachas fueron reportadas como desaparecidas este 20 de marzo. Foto OIJ.)
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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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