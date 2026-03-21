OIJ pide ayuda para encontrar a dos quinceañeras que desaparecieron el mismo día en Liberia

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está pidiendo la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de dos quinceañeras que desaparecieron el mismo día en Liberia, Guanacaste.

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Se trata de Ana Cecilia Molinares Flores e Ilanni Jimena Pozo Fonseca, ambas de 15 años, quienes fueron vistas por última vez el pasado 20 de marzo en el barrio Moracia de Liberia. La denuncia por la desaparición de las dos muchachas fue presentada ese mismo día.

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Si usted ha visto a estas jóvenes o sabe dónde podrían estar, contacte al OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.