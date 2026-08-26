OIJ pide ayuda para localizar a adolescente de 16 años desaparecido en San Vito

Dapner Fabián Sanabria Batista, de 16 años, fue reportado como desaparecido por lo que el la Delegación Regional de Liberia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pide ayuda para localizarlo.

Dapner Sanabria esta desaparecido (cortesía/cortesía)

Según la información suministrada por el OIJ, el adolescente fue visto por última vez el 24 de agosto de 2026, en San Vito de Coto Brus, Puntarenas.

La denuncia por su desaparición fue presentada ante las autoridades el 25 de agosto de 2026, por lo que los agentes realizan las diligencias correspondientes para tratar de determinar su paradero.

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El OIJ pide a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a localizar al menor comunicarse de manera confidencial con las autoridades.

Los datos pueden suministrarse al 800-8000645 o mediante el WhatsApp 8800-0645, del Centro de Información Confidencial del OIJ.

Las autoridades recuerdan que cualquier información, por pequeña que parezca, puede ser importante para lograr ubicar al adolescente