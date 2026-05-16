OIJ pide ayuda para localizar a adolescente desaparecido

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitan la colaboración para ubicar a Adrián David Gómez García, de 16 años, quien fue reportado como desaparecido este 15 de mayo de 2026.

Según el reporte oficial, el menor fue visto por última vez el pasado 11 de mayo en el sector de Horquetas de Sarapiquí, en Heredia.

Adrián David Gómez García de 16 años. (oij/Cortesía)

Las autoridades hacen un llamado a cualquier persona que tenga información sobre su paradero para que la comunique de inmediato al Centro de Información Confidencial del OIJ, mediante el teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645.

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El OIJ recordó que cualquier dato, por mínimo que parezca, podría ser clave para dar con el paradero del adolescente.