OIJ revela cómo logró rescatar a dos hombres que estaban privados de libertad en La Sabana

Una llamada al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permitió ubicar dos vehículos en los que, en apariencia, mantenían privados de libertad a dos hombres en La Sabana, San José.

Así lo explicó Jorge Retana, jefe de la Unidad de Investigación de la Sección de Delitos Varios, quien detalló cómo hicieron el operativo que permitió rescatar a las víctimas y detener a tres sospechosos.

Tres sospechosos de privación de libertad fueron detenidos y las víctimas rescatadas. Foto: OIJ (Cortesía/cortesia)

Según Retana, la información que recibieron alertaba sobre dos personas que estarían retenidas contra su voluntad. Los investigadores lograron ubicar uno de los carros estacionado frente a un local y el otro en la calle.

“Al confirmar que ambos vehículos podían estar relacionados con los reportes, los agentes actuaron de inmediato”, dijo Retana.

El jefe policial explicó que, debido a lo delicado y peligroso de este tipo de casos, la información se analiza y se coordina para que los agentes intervengan de inmediato.

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Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que las supuestas privaciones de libertad ocurrieran en una zona tan concurrida como La Sabana.

Además, las víctimas no serían de ese lugar, por lo que ahora los agentes buscan determinar por qué fueron llevadas hasta ahí y qué ocurrió antes de que las ubicaran.

Retana indicó que las diligencias apenas comienzan. Como parte de las primeras acciones, los investigadores realizaron una revisión de los dos vehículos y decomisaron teléfonos celulares que podrían aportar información importante para esclarecer el caso.

Las víctimas fueron identificadas con los apellidos Sing, de 35 años, y Arrieta, de 58 años.

Por estos hechos fueron detenidos dos hombres, de apellidos Durán (47 años) y Marenco (25 años), así como una mujer de apellido Martínez (38 años).

Los tres quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.