OIJ revela lista de los 18 sospechosos más buscados de la provincia de Limón

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón dio a conocer este miércoles la lista de las personas más buscadas en esa provincia, como parte de las acciones que desarrolla el Poder Judicial para combatir la criminalidad en el país.

Estos son los más buscados en Limón. Fotos: OIJ (Cortesía/Cortesía)

Se trata de 18 hombres que figuran como sospechosos en diferentes investigaciones judiciales y que son requeridos para ser detenidos y puestos a las órdenes de los tribunales.

Entre los delitos por los que son buscados destacan homicidio, robo agravado e infracción a la Ley de Psicotrópicos, causas que actualmente se mantienen en investigación o en distintas etapas del proceso judicial.

El OIJ informó que la publicación de las fotografías de estos sospechosos forma parte de una estrategia para obtener información que permita dar con su paradero y avanzar en los casos que se siguen en contra de los sospechosos.

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Por esa razón, los agentes judiciales solicitaron la colaboración de la ciudadanía. Cualquier persona que tenga información sobre la ubicación de alguno de estos hombres puede comunicarse de manera confidencial al teléfono 800-8000-645 o mediante el correo electrónico del Centro de Información Confidencial del OIJ (CICO).