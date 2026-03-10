OIJ revienta casa a las 3 a.m. para detener a narco que huyó por toda la capital y se atrincheró en Moravia

Una persecución policial ocurrida la tarde del lunes en la capital terminó con la detención de un sospechoso la madrugada de este martes, luego de que el hombre se atrincherara en una vivienda en Moravia.

Según el director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, los agentes manejaban información sobre un vehículo que aparentemente transportaba droga, por lo que se inició un operativo para darle seguimiento.

Durante la persecución, el conductor intentó evadir a las autoridades y en medio del operativo se registraron varios incidentes. Uno de los vehículos del OIJ fue detenido y una oficial de la Fuerza Pública resultó golpeada.

Tras huir, el sospechoso ingresó a una vivienda en Moravia, donde se atrincheró. Ante esta situación, los agentes solicitaron autorización judicial para realizar dos allanamientos: uno en la casa donde el hombre se refugió y otro en la vivienda desde donde, en apariencia, había salido.

El hombre fue capturado tras la persecución. Foto: Ilustrativa

Según detalló Soto, fue alrededor de las 3:30 a.m. cuando los agentes lograron ingresar a la casa y detener al sospechoso.

Durante las diligencias, las autoridades decomisaron droga y un arma de fuego que presuntamente estaban en poder del detenido.

El hombre fue puesto a la orden del Ministerio Público.