OIJ ubicó en Pavas a joven que era requerido por la Justicia

La libertad se le terminó a un joven de apellido Herrera, de 19 años, luego de que agentes de la Sección de Capturas del OIJ lo detuvieran la mañana de este viernes en Pavas, San José.

La captura se realizó cerca de las 9 a. m., como parte de las diligencias para ejecutar una orden judicial que pesaba en su contra.

Un hombre de apellido Herrera, de 19 años, fue detenido en Pavas, al tener una orden de captura. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Era buscado por tentativa de robo agravado

De acuerdo con la información judicial, el joven era requerido por el delito de tentativa de robo agravado.

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Además, sobre él existía una orden de captura emitida por el Juzgado de Ejecución de la Pena desde el pasado 26 de mayo.

Debe descontar condena

Las autoridades señalaron que Herrera deberá cumplir una pena de dos años y cinco meses de prisión.

Tras su detención, el sospechoso fue puesto a las órdenes de las autoridades correspondientes para el trámite respectivo y el cumplimiento de la condena.