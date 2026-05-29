Salvó a su mamá de violento ataque de su padre y la justicia llegó casi una década después

Una mujer estuvo a punto de morir a manos de su propio esposo, pero la rápida intervención del hijo de ambos terminó salvándole la vida.

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Casi diez años tuvieron que pasar para que esa mujer y su hijo recibieran justicia, pues el Ministerio Público dio a conocer que en este 2026 el hombre apellidado Hernández Zúñiga fue condenado por esos hechos.

La Fiscalía Adjunta de Heredia informó que el Tribunal Penal de esa zona condenó a Zúñiga a 7 años de cárcel tras encontrarlo responsable del delito de tentativa de femicidio en perjuicio de su esposa.

Hernández trató de matar a la mujer delante de su propio hijo. (choochart choochaikupt/iStock)

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De acuerdo con la representación fiscal, los hechos ocurrieron en Lagunilla de Heredia, en abril del 2017, mientras el acusado y la víctima convivían en relación de matrimonio, producto del que tuvieron un hijo en común.

“Según la evidencia expuesta en el debate oral y público, el día de los hechos Hernández agredió a la ofendida y luego intentó asfixiarla tomándola por el cuello. Sin embargo, el hijo de ambos avisó a sus tíos, quienes intervinieron y lograron detener el ataque”.

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La condena fue comunicada este jueves por el Tribunal Penal de Heredia, dentro de la causa 17-002011-0369-PE.