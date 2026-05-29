Joven de 17 años estuvo a punto de morir dentro de carro por culpa de sicarios

Un carro se convirtió en la escena de un crimen, pues unos sicarios en motocicleta estuvieron a punto de matar a un joven que se encontraba dentro de dicho vehículo.

Así lo informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual brindó una versión preliminar sobre cómo ocurrió el ataque que dejó a un muchacho de 17 años luchando por su vida la noche de este jueves en Cartago.

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De acuerdo con el informe de la Policía Judicial, los hechos se dieron a eso de las 8 p.m. en Oreamuno de Cartago, específicamente en la localidad de Santa Rosa.

“Al parecer, este menor se encontraba dentro de un vehículo cuando, en apariencia, desde una motocicleta pasaron disparando en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

El muchacho fue trasladado al hospital de Cartago. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

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A consecuencia de la balacera, el muchacho, cuya identidad no se reveló por ser menor de edad, recibió dos balazos, uno en el pecho y otro en el brazo derecho.

El joven fue atendido por personal paramédico de la Cruz Roja, el cual lo trasladó en condición crítica al Hospital Max Peralta de Cartago.

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Las autoridades judiciales no dieron a conocer si al momento del ataque el muchacho se encontraba acompañado de alguna otra persona en el vehículo.

De momento, el OIJ investiga este caso para esclarecer si los balazos iban dirigidos hacia el joven o si podría tratarse de una víctima colateral.