Hombre muere tras ser acribillado en Siquirres

La provincia de Limón sigue siendo golpeada por la violencia; el hecho más reciente ocurrió la noche de este jueves, cuando una espantosa balacera dejó una sangrienta escena.

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Esto debido a que esa lluvia de disparos terminó cobrando la vida de un hombre.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual informó que los hechos ocurrieron a eso de las 8:40 p.m. en la localidad de Siquirres de Limón.

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La víctima mortal fue un hombre de unos 34 años. Foto Archivo.

Desde ese lugar la Benemérita fue alertada sobre una balacera en la que una persona resultó herida de gravedad, por lo que enviaron personal en una ambulancia de soporte básico.

A su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre sin signos de vida, el cual presentaba múltiples impactos de bala en distintas partes de su cuerpo.

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De momento, no ha trascendido la identidad del ahora fallecido, mientras que la Cruz Roja solo informó que se trata de un hombre de unos 34 años.

Autoridades judiciales se encuentran investigando las circunstancias que mediaron en este homicidio.