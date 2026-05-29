Sucesos

Hombre muere tras ser acribillado en Siquirres

Las autoridades aún no han dado a conocer la identidad de la víctima

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

La provincia de Limón sigue siendo golpeada por la violencia; el hecho más reciente ocurrió la noche de este jueves, cuando una espantosa balacera dejó una sangrienta escena.

LEA MÁS: Muchacho de 17 años lucha por su vida tras balacera en residencial de Oreamuno

Esto debido a que esa lluvia de disparos terminó cobrando la vida de un hombre.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual informó que los hechos ocurrieron a eso de las 8:40 p.m. en la localidad de Siquirres de Limón.

LEA MÁS: Llegaban como clientes a gimnasios, pero su verdadero objetivo era robar tarjetas

carro OIJ morguera
La víctima mortal fue un hombre de unos 34 años. Foto Archivo.

Desde ese lugar la Benemérita fue alertada sobre una balacera en la que una persona resultó herida de gravedad, por lo que enviaron personal en una ambulancia de soporte básico.

A su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre sin signos de vida, el cual presentaba múltiples impactos de bala en distintas partes de su cuerpo.

LEA MÁS: Sala IV falla a favor de Randall Zúñiga y condena a OPA y Trivisión por divulgar recetas médicas

De momento, no ha trascendido la identidad del ahora fallecido, mientras que la Cruz Roja solo informó que se trata de un hombre de unos 34 años.

Autoridades judiciales se encuentran investigando las circunstancias que mediaron en este homicidio.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Homicidio SiquirresHombre asesinado Siquirres
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.