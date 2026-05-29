Por segunda vez allanan bar que era usado para explotación sexual de mujeres en San Carlos

Las autoridades allanaron por segunda vez un bar ubicado en San Carlos, Alajuela, debido a que, en apariencia, nuevamente habría sido usado para ocultar un oscuro negocio de explotación sexual de mujeres.

Así lo dio a conocer la Policía Profesional de Migración, la cual indicó que se trata de un establecimiento comercial en el sector de San Jorge de San Carlos, el cual fue allanado a eso de las 8 p.m. de este jueves.

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Como resultado de dicho operativo, las autoridades detuvieron a una mujer apellidada Faulkner Garita, sospechosa del delito de Trata de Personas con fines de Explotación Sexual; además lograron rescatar a 8 posibles víctimas.

Una mujer fue detenida y otras 8 fueron rescatadas como posibles víctimas. (Migración/Una mujer fue detenida y otras 8 fueron rescatadas como posibles víctimas.)

“En el lugar se explotaban sexualmente a mujeres víctimas que la organización criminal mantenía para obtener beneficios económicos a cambios, las mujeres eran captadas mediante diferentes medios de coacción como manipulación emocional, el control económico, amenazas indirectas, intimidación, dependencia afectiva, aislamiento, presión constante y el aprovechamiento de necesidades económicas o migratorias de las víctimas”, informó Migración.

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Este cuerpo policial destacó que en el año 2020 ya habían intervenido ese mismo lugar, y para ese momento se habían rescatado 40 mujeres víctimas.

“En ese entonces dicha estructura criminal administraba 11 locales al largo del territorio nacional, los cuales eran utilizados para el delito de trata de personas con fines de explotación sexual”, agregó Migración.

En cuanto a la mujer detenida, esta fue puesta a las órdenes del Ministerio Público para que se abra una causa penal en su contra.