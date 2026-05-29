Hombre intentó refugiarse en una vivienda, pero sicarios lo persiguieron hasta matarlo

Un hombre corrió desesperadamente hasta una vivienda para huir de los sicarios que intentaban matarlo, pero al final eso no le sirvió de nada, pues los gatilleros lo siguieron hasta ese lugar y le arrebataron la vida.

Esta es la versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre el homicidio ocurrido la noche de este jueves en Siquirres, Limón.

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En cuanto al ahora fallecido, este fue identificado por la Policía Judicial como un hombre apellidado Fonseca, de 35 años, conocido como Cholo, quien murió tras ser ejecutado de múltiples disparos.

De acuerdo con la versión brindada por el OIJ, los hechos ocurrieron pasadas las 8 p.m. en barrio San Martín de Siquirres, cuando Fonseca habría sido interceptado por al menos dos sujetos.

Según el OIJ, Fonseca fue asesinado a balazos por dos hombres. Foto Noticias Limón. (Facebook/Según el OIJ, Fonseca fue asesinado a balazos por dos hombres. Foto Noticias Limón.)

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“Al parecer, este hombre se encontraba en vía pública cuando llegaron dos sujetos y dispararon en varias ocasiones. En apariencia, Fonseca trató de resguardarse en una vivienda, sin embargo, estos sujetos lo habrían perseguido y le habrían disparado en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

Tras cumplir con su cometido los dos gatilleros huyeron del lugar y pese al operativo que las autoridades realizaron en los alrededores, estos no pudieron ser detenidos.

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De momento, la Policía Judicial no ha establecido un móvil para el homicidio de Fonseca, sin embargo, por cómo ocurrieron los hechos todo apunta a que se habría tratado de un aparente ajuste de cuentas.