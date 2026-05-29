Choque entre carro, motocicleta y bicicleta termina cobrando la vida de señor de 60 años en Limón

Un violento choque entre un carro, una motocicleta y una bicicleta tuvo un trágico desenlace, pues un señor perdió la vida y un muchacho resultó gravemente herido.

De acuerdo con el informe de la Cruz Roja, el accidente ocurrió a eso de las 8:20 p.m. en Guácimo de Limón, en una recta con muy poca iluminación.

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Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), identificó al ahora fallecido como un señor apellidado Zambrano, de 60 años.

La Cruz Roja informó que el comité local fue alertado sobre un choque múltiple con varias personas heridas, por lo que despacharon personal en dos ambulancias de soporte básico.

Un señor de 60 años murió y un muchacho de 22 años resultó gravemente herido en el choque. Foto Noticias Limón. (Facebook/Un señor de 60 años murió y un muchacho de 22 años resultó gravemente herido en el choque. Foto Noticias Limón.)

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“Se atendió un total de cinco pacientes: tres de ellos en condición estable, quienes rechazaron el traslado a un centro médico. Además, un hombre de 22 años politraumatizado (con múltiples heridas) fue trasladado en condición crítica a la clínica de Guácimo. En la escena quedó otro hombre politraumatizado, declarado sin signos vitales”, señaló la Benemérita.

Por su parte, la Policía Judicial señaló que el ahora fallecido viajaba en una bicicleta cuando ocurrió la tragedia.

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“Al parecer, este hombre viajaba en una bicicleta cuando, en apariencia, fue colisionado por detrás por una motocicleta, lo que causó que se saliera de la vía y falleciera en el sitio”.

De momento, las autoridades no han brindado una versión clara de cómo habría ocurrido este mortal accidente.