OIJ valora hacer menos allanamientos y detenciones ya que en las celdas judiciales no cabe ni un alfiler

El OIJ ha tenido que dejar de recibir detenidos en varias celdas judiciales del país. Foto: OIJ.

Las celdas judiciales del país están hasta el copete, hay tantas personas encerradas allí que ya no cabe ni un alfiler.

Es por eso que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) valora, junto a otros cuerpos policiales, la posibilidad de disminuir la cantidad de operativos y detenciones.

Así lo dio a conocer este jueves Wálter Espinoza, director del OIJ, quien dijo que la situación del hacinamiento en las celdas judiciales alcanzó un punto crítico, que puede llegar a comprometer la seguridad del país.

“Eso nos ha motivado a conversar con el Ministerio de Seguridad para analizar, de manera interna, la posibilidad de dosificar o disminuir la actividad policial operativa, eso va a significar menos allanamientos, menos detenciones, menos operativos y menos presencia policial.

“Esto es así porque cuando cualquier policía detiene a una persona por cometer un delito, viene a dar a las celdas nuestras y ya no podemos recibir más”, señaló.

Cerraron celdas

Espinoza explicó que esta situación se debe a que el Ministerio de Justicia no ha querido recibir a estas personas detenidas para ubicarlas en una cárcel, pues también alega que no cuenta con espacios disponibles.

El OIJ informó que a este jueves 30 de setiembre, había 380 personas en celdas de judiciales de todo el país, de las cuales 311 ya contaban con una orden para ser enviadas a un centro penal a descontar prisión preventiva, mientras que otras 69 se encontraban allí debido a que debían presentarse a alguna diligencia judicial como un juicio, una audiencia o un reconocimiento físico.

Wálter Espinoza dijo que esta situación de hacinamiento compromete la seguridad del país pues limita el accionar de la Policía.

“Tenemos en este momento cerradas las celdas del Primer Circuito Judicial de San José , las del Segundo Circuito Judicial de San José (Tribunales de Goicoechea), las de Guápiles, Heredia, Alajuela, Siquirres, Sarapiquí y otros lugares, prácticamente todos los espacio que tenemos están ocupados, incluso la Fuerza Pública nos está colaborando para albergar a personas que no podemos recibir”, detalló Espinoza.

Problema de seguridad

El director señaló que esta situación no solo es un problema para el OIJ, todos los cuerpos policiales, como la Policía de Control de Drogas (PCD) o la Fuerza Pública, se ven afectados, pues sus detenidos también terminan en celdas judiciales.

“Esto significa un problema muy grave de seguridad, porque la Policía no va a poder actuar, no va a poder aplicar la ley. Si esta situación se mantiene y no se logra una solución, el sistema policial va a colapsar y la seguridad del país va a decaer”.

Según el OIJ, la única posible solución a este problema sería que las detenidos de celdas sean llevados a la cárcel de San Sebastián, el problema es que ese centro penal cuenta con una orden de clausura.

“Esta pendiente una resolución de un Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, que se va a pronunciar respecto de la viabilidad de que Justicia pueda albergar a al menos 300 personas en el recinto carcelario de San Sebastián, pero eso depende de la valoración de un juez y el OIJ no puede incidir en eso”, explicó Espinoza.