Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y funcionarios de la Fiscalía realizan una revisión en el apartamento donde vivía el periodista Camilo Rodríguez, asesinado este lunes 16 de noviembre.

Los agentes tienen tomada la casa de Camilo Rodríguez (Cortesía/Cortesía)

La diligencia se lleva a cabo en calle Lencha, en Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia, como parte de las investigaciones para esclarecer el homicidio.

Los investigadores revisan el inmueble en busca de posibles evidencias que permitan reconstruir los últimos movimientos del comunicador o aportar información relevante para identificar a los responsables del crimen.

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La inspección forma parte de las diligencias judiciales que se desarrollan tras el asesinato del periodista.

Periodista Camilo Rodríguez. Facebook

De momento, no han trascendido detalles sobre los posibles hallazgos de las autoridades ya que el trabajo apenas empieza.