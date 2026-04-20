Ola de ataques con cuchillos deja varios heridos críticos en pocas horas

La Cruz Roja atendió una serie de emergencias por ataques con cuchillos, ocurridos en diferentes puntos del país durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, dejando a varios hombres gravemente heridos.

El primer caso se reportó a las 7:14 p. m. del domingo en Palmares de Alajuela, donde un hombre de 31 años sufrió múltiples heridas en el tórax.

Él fue trasladado en condición crítica al hospital de San Ramón.

La Cruz Roja atendió varios casos de personas atacadas con arma blanca. (cruz roja/Cortesía)

Posteriormente, a las 8:44 p. m., en La Cruz de Guanacaste, socorristas atendieron a dos hombres de 30 años, ambos con múltiples heridas en varias partes del cuerpo. Los pacientes fueron llevados en condición crítica a la clínica local.

Más tarde, a las 11:24 p.m., se registró otro incidente en Heredia centro, donde un hombre de 46 años fue trasladado en estado crítica al hospital de esa provincia tras ser atacado con arma blanca.

Minutos después, a las 11:38 p.m., en San Rafael de Montes de Oca, un hombre de 39 años resultó gravemente herido y fue llevado al hospital Calderón Guardia.

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En este mismo hecho, un segundo paciente también resultó herido, pero se trasladó por sus propios medios a un centro médico.

El último caso ocurrió a las 12:18 a.m., en Pital de San Carlos, un hombre de 26 años fue atendido con múltiples heridas y remitido en condición crítica al hospital de San Carlos.

Las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias de estos hechos, los casos se encuentran en investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)