11 horas de terror en Jacó: lo que le pasó a una pareja en conocida playa de nuestro país es escalofriante

Una caminata por un sector rocoso de playa El Balsal, en Jacó, Garabito, terminó convirtiéndose en un complejo rescate que se extendió durante 11 horas y obligó a varios cuerpos de emergencia a trabajar durante toda la noche para sacar a dos personas de una zona de difícil acceso.

La emergencia fue reportada este martes 3 de noviembre, cerca de las 5 p. m., luego de que una mujer de aproximadamente 30 años sufriera una lesión en uno de sus pies mientras caminaba junto a un hombre por la zona.

Debido a las condiciones del terreno y a la marea alta, los cruzrojistas tuvieron que replantear las labores de rescate e ingresar por una ruta alterna desde bahía Herradura.

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Jorge Matamoros, de la Cruz Roja, señaló que tuvieron que legar hasta el sitio con un carro tipo chapulín, pues el lugar era de difícil acceso, cuando hicieron contacto con las víctimas se percataron que la marea estaba alta y no era posible llegar hasta donde estaban ellos.

A la medianoche lograron entrar por otro sitio conocido como bahía Herradura, justo cuando la marea comenzó a bajar.

Fue hasta cerca de las 2 a. m. de este miércoles cuando los rescatistas lograron establecer contacto con las dos personas e iniciar las maniobras para sacarlas del sitio.

Rescatistas hicieron angustiante rescate al enfrentarse a la marea alta de la playa, zona de difícil acceso y a 11 horas de trabajo continuo en playa El Balsal, Jacó. Foto: Cruz Roja/Ilustrativa (Cruz Roja)

La extracción representó otro gran reto, pues la mujer tuvo que ser trasladada en camilla durante varias horas, debido a las dificultades para salir de ese sector.

Para atender el incidente, la Cruz Roja movilizó un camión de rescate, dos unidades de soporte básico de vida y aproximadamente 10 cruzrojistas.

En el operativo también participaron el Cuerpo de Bomberos, el Servicio Nacional de Guardacostas quienes desde una embarcación lograron determinar dónde era que estaban las víctimas y un servicio privado de emergencias y baqueanos que se sumaron que colaboraron en las labores para localizar y extraer a las personas.

Finalmente, la mujer sería trasladada a la clínica de Jacó.