Onda tropical #2 reforzará los fuertes aguaceros a partir de este día en Costa Rica

La llegada de la onda tropical #2 provocará un reforzamiento de las lluvias este sábado en diferentes sectores de Costa Rica, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

De acuerdo con la entidad, el fenómeno se acerca a América Central y se prevé que ingrese al territorio nacional durante la madrugada del sábado, generando condiciones más inestables y favoreciendo fuertes aguaceros durante gran parte del día.

Las autoridades meteorológicas detallaron que la onda tropical estaría saliendo del país entre la tarde y la noche del mismo sábado.

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La onda tropical #2 llegará a Costa Rica este sábado y reforzará los aguaceros en varias zonas del país, según advirtió el IMN. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Época lluviosa ya se está estableciendo

El IMN señaló que poco a poco se está consolidando la época lluviosa en el país, por lo que las precipitaciones continuarán siendo frecuentes en los próximos días.

Debido a esto, hicieron un llamado especial a las personas que viven en sectores propensos a inundaciones o cerca de quebradas y ríos, ya que la acumulación de agua podría provocar saturación en alcantarillas y cauces.

Las autoridades también advirtieron sobre el riesgo de tormentas eléctricas acompañadas de fuertes ráfagas de viento.

En caso de percibir vientos intensos cerca de nubes de tormenta, recomiendan buscar refugio en un lugar seguro, debido a que podrían presentarse caídas de ramas, tendido eléctrico u otros objetos.

Según el reporte, las ráfagas podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora en casos aislados.