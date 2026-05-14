Una valiente acción policial contra la banda de ‘Tan’ sería la causa por la que mataron al oficial Gerson Rosales

Todo apunta a que el homicidio del oficial de la Fuerza Pública Gerson Ariel Rosales Cascante, de 28 años, estaría relacionado con su trabajo policial en la zona de Batán, Limón, donde recientemente se han realizado decomisos de droga contra una estructura criminal.

El director del OIJ, Michael Soto, confirmó que la principal línea de investigación se centra en la labor operativa que venía ejecutando la policía en el sector, la cual habría afectado directamente a una organización dedicada al narcomenudeo.

“Presumimos, de momento y como hipótesis, que se debe a la efectiva labor policial que ha venido haciendo la Fuerza Pública en la zona, afectando a una estructura a la cual se le han hecho varios decomisos de droga al menudeo en los últimos días y semanas, de un sujeto conocido con el alias de ‘Tan’, que es el que tiene el control de la zona y del territorio”, explicó Soto.

Según las autoridades, el caso se investiga bajo la línea de un posible ajuste contra la Policía por la lucha antidrogas, en un sector donde opera esta estructura criminal.

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Gerson Rosales, de 28 años, murió este miércoles 13 de mayo tras luchar por su vida varias horas luego de recibir disparos durante un operativo en Batán de Limón. (MSP/MSP)

Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, es uno de los nombres que más retumba en los investigadores judiciales, quienes tienen el objetivo de detenerlo ya que, al parecer, tiene el control narco en Batán, en Matina de Limón.

Allanamientos y evidencias clave

Como parte de las diligencias, el OIJ recibió información confidencial que permitió ubicar a los sospechosos del ataque. Con esos datos, durante la madrugada de este jueves se realizó un allanamiento a las 12:30 a. m.

En la vivienda intervenida, las autoridades localizaron cuatro cascos de motocicleta que coinciden con las características de los utilizados en la agresión, además de ropa y calzado que también coincidirían con los vistos en el hecho.

Además, fue decomisada un arma de fuego con municiones que, según el OIJ, presenta coincidencias con los proyectiles hallados en la escena del crimen.

“Hay un detalle muy importante: el arma de fuego localizada tiene en su interior algunas balas que, al ver la parte inferior, coinciden con la misma marca y características de las localizadas en el sitio del suceso”, añadió Soto.

Detenidos e investigación

Durante el operativo fueron detenidas dos personas: un hombre de apellido Menocal, de 26 años, y otro de apellido Vilchez, de 32 años.

De acuerdo con la investigación preliminar, Menocal sería vinculado como el presunto sicario ejecutor del ataque, mientras que Vilchez se mantiene bajo análisis por su posible participación en el hecho.

Las autoridades mantienen la búsqueda de al menos otros dos sospechosos relacionados con el homicidio del oficial, mientras el caso continúa en investigación.

Homicidio De Policía Gerson Rosales

Policía era reconocido también como un atleta

El oficial de la Fuerza Pública Gerson Ariel Rosales Cascante, de 28 años, quien murió tras ser baleado en Batán de Limón, también dejó huella en el deporte costarricense, donde era recordado por su disciplina y compromiso dentro y fuera de la cancha.

Así lo destacó la Federación Costarricense de Balonmano, entidad que lamentó profundamente su fallecimiento y confirmó que Rosales fue exjugador del equipo de balonmano de Talamanca.

“Rosales representó al cantón en Juegos Deportivos Nacionales entre 2015 y 2018, dejando huella por su compromiso, disciplina y pasión por el deporte”, señaló la Federación mediante un mensaje de despedida.

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El oficial de la Fuerza Pública Gerson Ariel Rosales Cascante, de 28 años, quien murió tras ser baleado en Batán de Limón. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

La organización agregó que todo el balonmano costarricense se une al dolor que embarga a sus familiares, amigos y compañeros, recordando a un atleta que defendió con orgullo los colores de su comunidad tanto dentro como fuera de la cancha.

También el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Talamanca se unió al pésame.

“Recordaremos con cariño y respeto su paso por el deporte talamanqueño, su disciplina, compañerismo y entrega dentro y fuera de la cancha”, señalaron.

Gerson era oriundo de Guápiles, Pococí; sin embargo, vivía junto a su familia en Talamanca, Limón.

El joven oficial falleció la noche de este miércoles 13 de mayo en el hospital Calderón Guardia, en San José, luego de haber recibido un balazo en la cabeza durante un ataque ocurrido en Batán.

Por este caso, las autoridades mantienen detenidos a dos sospechosos de apellidos Vilchez, y otro hombre más, pero de este sujeto no trascendió su apellido, todos figuran como supuestos integrantes de una estructura criminal que opera en la zona.