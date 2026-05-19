Onda tropical #3 cada vez más cerca: esto pasará con las mañanas frías y nubladas

La llegada de la onda tropical #3 ya empieza a sentirse en Costa Rica y sería una de las principales razones por las que este martes amaneció con un ambiente más frío, oscuro y nublado en distintos sectores del país.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), durante los primeros días de la semana se mantendrán los vientos alisios moderados en la cuenca del mar Caribe, situación que, sumada al aumento de humedad, favorecerá condiciones nubladas y lluvias dispersas.

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Ambiente fresco y cielos grises marcaron el inicio de este martes. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Martes y miércoles serían los días más lluviosos

El IMN explicó que las precipitaciones tendrían mayor presencia en la vertiente del Caribe y la Zona Norte.

“Esta probabilidad es más alta durante el martes y miércoles, producto del arribo de la onda tropical #3 para este último día sobre el país”, detallaron los expertos.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las condiciones del tiempo, especialmente en sectores donde suelen presentarse fuertes aguaceros o saturación de suelos.

Lluvias cambiarán de región a partir del miércoles

Según el pronóstico, conforme disminuyan los vientos alisios a partir del miércoles, la probabilidad de lluvias en el Caribe también empezará a bajar.

Sin embargo, el patrón típico de aguaceros vespertinos en el Pacífico tomará más fuerza y podría extenderse hacia el Valle Central, sectores del Golfo de Nicoya y el oeste del Pacífico Norte.