¡Onda tropical #3 golpea Limón! Hay personas aisladas, comunidades sin luz y caída de postes y árboles en Batán

Las intensas lluvias continúan generando emergencias en la provincia de Limón.

En las últimas horas las autoridades reportaron varias personas aisladas y múltiples familias afectadas en el Valle La Estrella debido a las condiciones provocadas por los fuertes aguaceros.

La Cruz Roja se mantiene en alerta por las inundaciones. (Cruz Roja Costarricense/Cruz Roja Costarricense)

Además, en distintas comunidades de Matina se reportan importantes afectaciones, incluyendo sectores sin servicio eléctrico. En Batán las lluvias provocaron la caída de postes del tendido eléctrico y árboles, complicando aún más la situación para los vecinos.

“Se reportan varias personas aisladas en el sector, así como múltiples familias afectadas debido a las condiciones ocasionadas por las lluvias”, reportó la Cruz Roja.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que según los reportes que tienen en Matina reportan los ríos Chirripó, Barbilla y Madre de Dios crecidos. Además, el anegamiento de la comunidad de B-Line.

En Talamanca hay anegamientos en Cocles y reporte de fuertes lluvias en Sixaola.

En Limón centro se presenta anegamiento en vías públicas debido a problemas de alcantarillado.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que el tránsito de la onda tropical #3 desde las primeras horas de este miércoles mantendrá un patrón atmosférico inestable, lo que favorecerá la presencia de lluvias en distintos puntos del país.

Según el IMN, durante la mañana se esperan lluvias y abundante nubosidad en el Caribe y la Zona Norte, condiciones que podrían desplazarse hacia el este del Valle Central y las cordilleras. Para la tarde, se pronostican aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en el Pacífico Central y Pacífico Sur.

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La entidad además señaló que no se descartan precipitaciones aisladas en el Valle Central y la Península de Nicoya, mientras que las lluvias podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche en sectores costeros del Pacífico.

Los cuerpos de emergencia y autoridades locales mantienen monitoreo constante ante el riesgo de nuevas afectaciones por las condiciones del tiempo.