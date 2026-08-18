Onda tropical #34 llegará este jueves al país, pero el IMN ya anticipa lo que viene después

Las lluvias continuarán durante esta semana en Costa Rica, pero el panorama podría cambiar hacia el fin de semana y, especialmente, durante las próximas semanas, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El IMN informó que la onda tropical #34 llegaría al país este jueves, por lo que se mantendrían las condiciones lluviosas en diferentes sectores.

Sin embargo, para el fin de semana se prevé un cambio en las condiciones del tiempo, que marcaría el inicio de un periodo con menor presencia de precipitaciones en varias regiones del territorio nacional.

LEA MÁS: Niño queda en condición crítica tras caer de doceavo piso de edificio de apartamentos en Heredia

La onda tropical #34 llegará a Costa Rica este jueves y mantendrá las lluvias en diferentes sectores durante esta semana. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

De acuerdo con el pronóstico para el periodo comprendido entre el 24 de agosto y el 20 de septiembre, se mantendrá un patrón deficitario de lluvias en el Pacífico, el Valle Central y la Zona Norte Occidental (GLU).

Durante la semana del 24 al 30 de agosto, el Pacífico Central y el Pacífico Norte presentarían condiciones muy secas, mientras que el Pacífico Sur se mantendría seco.

En contraste, el Caribe tendría condiciones lluviosas durante esa misma semana. Posteriormente, esta región regresaría a condiciones normales durante las tres semanas siguientes.

La zona norte mantendría condiciones normales durante todo el periodo analizado.

El panorama se volvería todavía más seco a partir de los primeros días de septiembre. Según el IMN, desde entonces y hasta el 20 de ese mes se prevén condiciones secas en todo el Pacífico, el Valle Central y la zona norte occidental (GLU).

De esta manera, aunque la onda tropical #34 traerá más lluvias esta semana, el comportamiento previsto para finales de agosto y buena parte de setiembre apunta a una disminución importante de las precipitaciones en varias regiones del país.