Onda tropical que golpea al país deja a un hombre desaparecido este sábado

Las fuertes lluvias que afectaron diferentes sectores del país dejaron este sábado una emergencia en La Teresa de Guápiles, Pococí, donde un hombre desapareció tras la crecida del cauce de un río.

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La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 2:30 p. m. de este sábado 15 de agosto y movilizó cuatro vehículos de emergencia para atender el incidente.

Cruz Roja retomará la búsqueda

Las fuertes lluvias en Guápiles dejaron un hombre desaparecido este sábado. (Fines ilustrativos) (Edgar Chinchilla/La Nación)

Al lugar llegaron una unidad de soporte avanzado, dos unidades de soporte básico y un vehículo de rescate.

Los cruzrojistas inspeccionaron la zona e iniciaron la búsqueda, pero no lograron encontrar al hombre.

Las labores se retomarán durante las primeras horas de este domingo 16 de agosto.

La emergencia se presenta durante un sábado marcado por fuertes precipitaciones y afectaciones en diferentes puntos de Costa Rica.