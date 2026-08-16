Sucesos

Onda tropical que golpea al país deja a un hombre desaparecido este sábado

La Cruz Roja realizó una búsqueda durante la tarde de este sábado, pero no logró localizar al hombre.

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Por Hillary Chinchilla Marín

Las fuertes lluvias que afectaron diferentes sectores del país dejaron este sábado una emergencia en La Teresa de Guápiles, Pococí, donde un hombre desapareció tras la crecida del cauce de un río.

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La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 2:30 p. m. de este sábado 15 de agosto y movilizó cuatro vehículos de emergencia para atender el incidente.

Cruz Roja retomará la búsqueda

Las fuertes lluvias de esta tarde causaron múltiples en la zona norte del país.
Las fuertes lluvias en Guápiles dejaron un hombre desaparecido este sábado. (Fines ilustrativos) (Edgar Chinchilla/La Nación)

Al lugar llegaron una unidad de soporte avanzado, dos unidades de soporte básico y un vehículo de rescate.

Los cruzrojistas inspeccionaron la zona e iniciaron la búsqueda, pero no lograron encontrar al hombre.

Las labores se retomarán durante las primeras horas de este domingo 16 de agosto.

La emergencia se presenta durante un sábado marcado por fuertes precipitaciones y afectaciones en diferentes puntos de Costa Rica.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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