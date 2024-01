¿OnlyFans? Por primera vez Melissa Mora se refirió a la posibilidad de vender contenido en esta plataforma

Melissa Mora aclaró algunas dudas. (Instagram)

La guapa modelo y cantante Melissa Mora, sacó de dudas a varios de sus seguidores al confesarles si tenía o no cuenta de OnlyFans.

Meli se sumó al juego de varios famositicos al contestarle preguntas a varios de sus seguidores, fue por eso que uno de ellos le consultó: “¿OnlyFans? ¿Te gustaría tener? ¿Qué piensas?”.

Ante esta pregunta, la guapa aclaró: “Esta es una de las preguntas que más frecuentemente me hacen, que si yo abriría un OnlyFans, y de momento no está en mis planes, porque para mí lo más importante es mi familia y a ellos no les gustaría que yo tenga un OnlyFans”, detalló.

La ramonense, fue enfática en decir que lo más importante para ella es la unión con su familia y que por eso se evita estar en este tipo de plataformas.

Además, la empresaria, quien recientemente lanzó su línea de perfumes, dijo que ya no se veía haciendo este tipo de contenido; sin embargo, detalló que esta acostumbrada ya que desde muy jovencita hace pasarelas en ropa interior para diferentes marcas y eso siempre lo ha visto como un brete y su familia lo entiende.

“Respeto a las chicas que lo hacen, y bien por ellas si les va bien, pero yo en lo personal creo que no”, expresó.

Melissa Mora confesó que tiene años de modelar en ropa interior. Captura

A la empresaria, en una de las preguntas, también le pidieron que mostrara una foto donde salía sexy y, aunque la compartió, dijo que esa etapa también había pasado.

Esta aclaración de la modelo, es una triste noticia para muchos de sus seguidores, quienes la siguen desde hace años y que quieren verla triunfar en la famosa plataforma azul. (OnlyFans)