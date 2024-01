Melissa Mora les mandó un duro mensaje a los influenciadores que rajan con sus caridades

(Instagram)

La modelo y cantante Melissa Mora tomó una decisión este 2024 y es que tratará de compartir más con sus seguidores de redes sociales de lo que lo ha venido haciendo diariamente.

Ahora ella está subiendo más historias en su cuenta de Instagram en las que comparte lo que piensa y en una de ellas les tiró duro a los influencer que rajan cuando hacen algún tipo de caridad.

La ramonense primero puso un versículo de la biblia (Mateo 6:1-4) y después dijo que lo compartía porque no entiende cómo hay gente que le gusta exponer a las personas que la pasan mal para terminar ellos como héroes en sus redes sociales.

“Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa”, dice parte del versículo.

LEA MÁS: A Melissa Mora le salió el tiro por la culata con una publicación de Año Nuevo que hizo en redes

“Esta escuna reflexión muy linda para los todos los influencer que en esta Navidad publicaban las caridades que hacían, y yo creo que a Dios no le gusta eso, debemos ser más conscientes, ayudar es importante, tenemos que hacerlo, siempre que damos recibimos el doble o el triple, pero Dios eso lo ve y Él lo recompensa con salud, con trabajo, con bendiciones, con lo que usted más necesita, pero yo creo que a Dios no le gusta que expongamos la necesidad de otra persona y me encantó este post y por eso lo publiqué”, dijo.

Mora explicó que en la época navideña vio a varios famositicos en esas y que más bien le llamó la atención una influencer, de la cual no dijo el nombre, que ayudó a una persona con cierto monto de dinero sin exponerlo, pero en cambio explicó qué la motivaba a hacerlo para impulsar a más gente a dar sin el afán de ser alabados por sus acciones.