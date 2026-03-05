Operación internacional “Eclipse” deja 18 detenidos en Costa Rica por delitos ligados a explotación sexual infantil

Costa Rica formó parte de la operación internacional denominada “Eclipse”, un amplio despliegue coordinado por Interpol Francia, con sede en Lyon, que tiene como objetivo prevenir, perseguir y sancionar delitos relacionados con el abuso y la explotación sexual infantil.

La operación Eclipse se realizó en varios países para acabar con delitos sexuales. (Interpol/Interpol)

La operación reunió a cuerpos policiales de varios países y se desarrolló entre febrero del 2025 y enero del 2026, como parte de una estrategia conjunta para enfrentar este tipo de delitos.

Según explicó Michael Soto, director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el caso de Costa Rica se realizaron ocho allanamientos en distintos puntos del país, lo que permitió la detención de 18 personas, quienes figuran como sospechosas de cometer diferentes delitos vinculados con este flagelo.

Entre los detenidos figura un costarricense, quien, según detalló la organización policial internacional este miércoles 5 de marzo, se hacía pasar por una celebridad en Internet para atraer a una víctima menor de edad.

El trabajo en el país se coordinó con la oficina especializada en Trata, Tráfico y Género, así como con la oficina local de Interpol, con el fin de reforzar la investigación y el intercambio de información con otros países.

En el operativo participaron naciones de la región y el Caribe como Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, República Dominicana y Costa Rica, lo que permitió abordar el fenómeno desde una perspectiva internacional.

“Este tipo de acciones conjuntas busca combatir redes criminales que operan a nivel transnacional, por lo que el intercambio de inteligencia y la coordinación entre policías resulta clave.

“El objetivo es abordar estos fenómenos desde el punto de vista regional y no solo local”, añadieron.