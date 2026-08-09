Otra pelea en carretera en Costa Rica termina de forma sangrienta y fatal

Un hombre murió la noche del sábado luego de ser atacado con un arma blanca en San Ignacio de Acosta.

El hombre fue identificado como de apellido Dávila, de 42 años,

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó que los hechos ocurrieron pasadas las 7 p. m., cuando Dávila viajaba a bordo de un vehículo.

La Cruz Roja declaró fallecido al hombre en Acosta. (Cortesía Cruz Roja/Cortesía)

En determinado momento, habría tenido un altercado con un hombre que viajaba en una motocicleta. Al parecer, Dávila detuvo el vehículo y el sospechoso se bajó de la motocicleta para posteriormente atacarlo con el cuchillo.

El hombre sufrió heridas en ambos brazos y en el costado izquierdo del torso.

Dávila fue trasladado en una ambulancia hacia un centro médico; sin embargo, falleció durante el traslado.

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Agentes de la Sección de Homicidios, en conjunto con funcionarios de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José, realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa bajo investigación para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos, establecer el móvil del homicidio y dar con la persona sospechosa.