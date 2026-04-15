Sucesos

Otro temblor vuelve a sacudir a Costa Rica en menos de 10 horas

Sismo de magnitud 3,8 con epicentro en Tarrazú se suma al fuerte movimiento de 5,7 registrado durante la madrugada

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Por Alejandra Morales

Costa Rica volvió a experimentar un movimiento sísmico la mañana de este miércoles 15 de abril, sumando así dos temblores en menos de 10 horas, situación que generó preocupación entre la población, especialmente a los vecinos de Desamparados.

De acuerdo con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), el segundo evento sísmico se registró a las 9:55 a. m., con una magnitud de 3,8 grados y un epicentro en Tarrazú, San José.

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Temblor en Tarrazú, fue percibido en Desamparados y otras zonas aledañas. Foto: Ovsicori
Temblor en Tarrazú, fue percibido en Desamparados y otras zonas aledañas. Foto: Ovsicori (Ovsicori/Ovsicori)

Este movimiento ocurre luego de un sismo más fuerte de magnitud 5,7 grados, registrado a las 12:56 a. m. del mismo miércoles.

En esa ocasión, el epicentro se localizó 89,7 kilómetros al suroeste de Frijolar, en Santa Cruz de Guanacaste, y fue sentido en varias partes del país, especialmente en la Gran Área Metropolitana, así como en zonas como San Ramón, Coronado, Desamparados, la Zona de los Santos y Santa Ana.

A pesar de la cercanía temporal entre ambos eventos, los expertos recuerdan que Costa Rica se ubica en una región altamente sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas, por lo que este tipo de fenómenos son relativamente frecuentes.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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