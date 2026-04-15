Sucesos

Madrugada movida: sismo de 5,7 grados se sintió en gran parte de Costa Rica

El sismo fue percibido con fuerza en varias zonas del país

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Por Alejandra Morales

Una madrugada con sacudida fue la que sintieron varias personas en Costa Rica este miércoles 15 de abril, esto por culpa de un sismo de 5,7 grados que despertó a vecinos en distintas regiones del país.

De acuerdo con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), el movimiento telúrico ocurrió a las 12:56 a. m., con un epicentro ubicado 89,7 kilómetros al suroeste de Frijolar, en Santa Cruz de Guanacaste. La profundidad del sismo fue de 46,33 kilómetros.

Paso Canoas sintió dos sismos esta madrugada. El primero tuvo 3,5 Mw y el segundo 3,9 Mw. No hubo afectaciones.
El sismo fue percibido con fuerza en varias zonas del país. Foto: Ilustrativa (Canva/Canva)

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En Guanacaste, varios vecinos describieron el temblor como muy fuerte, lo que generó alarma durante la madrugada. Sin embargo, el movimiento también fue reportado en otras partes del país, incluyendo San Ramón, Coronado, Desamparados, la zona de los Santos y Santa Ana.

Las autoridades no han informado sobre personas heridas ni daños materiales de consideración. No obstante, los expertos recuerdan la importancia de mantener la calma y contar con un plan familiar de emergencias ante este tipo de eventos.

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Costa Rica se ubica en una región altamente sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas, por lo que este tipo de movimientos son frecuentes en el territorio nacional.

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sismotemblor en Guanacaste
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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