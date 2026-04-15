Lo que parecía un cruce cotidiano terminó en tragedia en Pavas

Una mujer de apellido Hidalgo, de 67 años, falleció tras sufrir un fatal accidente de tránsito en Pavas, San José.

La muerte ocurrió al mediodía de este martes 14 de abril en el hospital San Juan de Dios, donde la adulta mayor permanecía internada debido a las graves lesiones sufridas; sin embargo, trascendió hasta la mañana de este miércoles.

De acuerdo con información brindada por la oficina de prensa del OIJ, el accidente se produjo cuando la víctima intentaba cruzar una calle.

“Ella intentaba cruzar la carretera y es atropellada por un automóvil”, indicaron desde la entidad judicial.

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La víctima de apellido Hidalgo, de 67 años, sufrió graves lesiones tras el impacto. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Las autoridades añadieron que el caso se mantiene en investigación con el objetivo de determinar las circunstancias exactas que mediaron en esta tragedia, así como la posible responsabilidad del conductor involucrado.

Este lamentable suceso se suma a las estadísticas de accidentes de tránsito en el país, por lo que las autoridades reiteran el llamado tanto a conductores como a peatones para extremar las medidas de precaución y respetar las normas viales.