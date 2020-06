“Me salí del vehículo y vi que el carro había quedado como estacionado, por dicha no quedó de lado, ni con las llantas para arriba porque por eso no me costó salir. Casi de inmediato llegó el guarda de la propiedad privada en la que caí y le pregunté por dónde podía salir del río y él me señaló un lugar. Me fui entre nadando y caminando por el río hasta que encontré por dónde salir”, recordó.