Padre entregó al OIJ a su hijo sospechoso de dañar vitral de la Basílica de los Ángeles

El sospechoso de causar daños en uno de los vitrales de la Basílica de los Ángeles ya se encuentra en manos de las autoridades judiciales luego de que su propio padre lo entregara ante agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Se trata de un joven de apellido Quirós, de 24 años, quien era buscado por las autoridades tras ser vinculado con un incidente ocurrido el pasado viernes 29 de mayo en el santuario cartaginés.

Caso de daños contra la basílica (Foto: captura de pantalla/Foto: captura de pantalla)

La información fue confirmada por fuentes judiciales, que indicaron que el sospechoso fue presentado ante el OIJ por su padre y quedó a las órdenes de las autoridades correspondientes. Sin embargo, de momento, no se brindaron mayores detalles sobre las diligencias realizadas ni sobre su situación procesal.

El caso cobró relevancia luego de que el OIJ solicitara la colaboración de la ciudadanía para identificar al hombre que aparecía en grabaciones de seguridad captadas dentro de la Basílica de los Ángeles.

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De acuerdo con la investigación preliminar, el sujeto habría ingresado al templo el 29 de mayo y presuntamente lanzó una piedra contra uno de los vitrales, provocando daños en la estructura. Tras el incidente, abandonó el lugar.

Las imágenes difundidas por las autoridades permitieron avanzar en las pesquisas y, finalmente, el joven terminó presentándose ante las autoridades por medio de la gestión realizada por su padre.

La investigación continúa en desarrollo para determinar las circunstancias exactas de los hechos y definir las eventuales responsabilidades penales que podrían derivarse del caso.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la causa por el presunto delito de daños.